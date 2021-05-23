Uraz Kaygılaroğlu isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’ Yıllar içindeki değişimi sosya medyada gündem oldu!

Uraz Kaygılaroğlu, "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin bu haftaki konuğu oldu. Aile hayatının küçük yaştan itibaren kadınların yoğunlukta olduğu bir şekilde geçtiğini anlatan ünlü oyuncu, Tarık Akan'la ilgili hayalini paylaştı: "Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem...