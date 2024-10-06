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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul'daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti
Giriş Tarihi: 06.10.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:46

Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul'daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

İstanbul'da 19 yaşındaki iki kızın vahşice katledimesi ülke gündemine oturdu. Semih Çelik isimli cani, Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra İkbal Uzuner'i de vücudunu parçalayarak katletti. Yaşanan dehşet ülkeyi yasa boğarken, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için aylar önce verdiği pozlar tepkilere neden oldu. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu, gelen eleştirilerin ardından yazılı açıklama yaptı. Amacının kötü duygular uyandırmak olmadığını savunan Kaygılaroğlu, "Herkesten özür diliyorum" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

Kan donduran olay Cuma günü İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

2 KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

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Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirdi. İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.

Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.

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