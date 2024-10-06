Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul’daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti

Kan donduran olay Cuma günü İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.