Giriş Tarihi: 06.10.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
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Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu! İstanbul'daki çifte cinayet sonrası tepki çeken pozları gündeme gelmişti
İstanbul'da 19 yaşındaki iki kızın vahşice katledimesi ülke gündemine oturdu. Semih Çelik isimli cani, Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra İkbal Uzuner'i de vücudunu parçalayarak katletti. Yaşanan dehşet ülkeyi yasa boğarken, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için aylar önce verdiği pozlar tepkilere neden oldu. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu, gelen eleştirilerin ardından yazılı açıklama yaptı. Amacının kötü duygular uyandırmak olmadığını savunan Kaygılaroğlu, "Herkesten özür diliyorum" dedi.