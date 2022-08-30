Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
08:50
Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ada isminde bir kızları bulunan çift, 5 yıl süren evliliğini 2019 yılında sonlandırdı. Yer aldığı projelerle adından sıkça bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Ünlü oyuncu Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizileriyle adından bahsettirdi. Bodrum tatilinde slip mayoyla görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, İskoçya'ya gitt. Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği kilt adı verilen etekle poz verdi. Sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.