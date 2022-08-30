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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 08:50

Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ada isminde bir kızları bulunan çift, 5 yıl süren evliliğini 2019 yılında sonlandırdı. Yer aldığı projelerle adından sıkça bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Ünlü oyuncu Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizileriyle adından bahsettirdi. Bodrum tatilinde slip mayoyla görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, İskoçya'ya gitt. Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği kilt adı verilen etekle poz verdi. Sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.

Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

Kaygılaroğlu'nun Melis İşiten ile evliliğinden Ada isminde bir kız bulunuyor. Ünlü oyuncu kızıyla vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

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Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

Kaygılaroğlu'nun adı Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılmıştı. Yakışıklı oyuncu Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.

Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

Dijital platformlarda da boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri yapımında "Tumtum" karakterine hayat verdi.

Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra etek giydi! Esprili yorumlar havada uçuştu!

Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinin ardından şimdilerde Üç Kuruş dizisinde yer alıyor.

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