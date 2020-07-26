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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Cemre Ebüzziya ile yakalandı! Tatilde görüntülendiler; öpmeye doyamadı...

'nun yeni aşkı Cemre Ebüzziya ile ! Tatilde görüntülendiler; öpmeye doyamadı...

Geçtiğimiz senelerde eşinden boşanan 'nın yıldızı fena . Kızı 'nın annesi 'den boşandıktan sonra 'le adı dedikodularına karışmıştı. Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya ile yeni bir aşka yelken açtı. Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile 'ta ilk kez görüntülendi. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisini Cemre Ebüzziya'yı dudaklarından öptüğü o anlar…

Giriş Tarihi: 26.07.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:18
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

dizisiyle yıldızı parlayan fena . Kızı 'nın annesi 'den boşandıktan sonra 'le adı dedikodularına karışmıştı. Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya ile yeni bir aşka yelken açtı. Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile 'ta ilk kez görüntülendi. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisini Cemre Ebüzziya'yı dudaklarından öptüğü o anlar…

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Geçen yıl 'le evliliğini bitiren , Cemre Ebüzziya ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşı Cemre Ebüzziya ile 'ta objektife takıldı.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Kızı 'nın annesi 'den boşandıktan sonra 'le adı dedikodularına karışan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla önceki gün Yalıçiftlik'te görüntülendi.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

İşte 'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya'yı dudaklarından öptüğü o anlar…

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