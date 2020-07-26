Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya’yı dudaklarından öpmeye doyamadı! Yakışıklı oyuncu aşka geldi!

Sefirin Kızı dizisiyle yıldızı parlayan Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı. Kızı Ada'nın annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra Aslı Enver'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Uraz Kaygılaroğlu Cemre Ebüzziya ile yeni bir aşka yelken açtı. Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile Yalıkavak'ta ilk kez görüntülendi. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisini Cemre Ebüzziya'yı dudaklarından öptüğü o anlar…