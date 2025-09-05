Usta oyuncu Abidin Yerebakan’dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!

-Neler yapıyorsunuz?

Elimizden geleni yapıyoruz. Hayat iyi gidiyor çok şükür. Türkiye gibiyiz. Genç ama dimdik.

"GELİN BİRKAÇ SAHNEDE OYNATALIM, HATIRA KALIR" DEDİLER

-Lise dönemine kadar Rize'de geçen bir gençlik... Nasıl günlerdi? Oyunculuk serüveni nasıl gelişti?

Çok iyiydi. Oyunculuk tabii hepimizin olduğu gibi okul dönemlerinde amatör olarak tiyatro, müsamere olurdu hepimizde. Ama benim eğitimim oyunculuk değildi. Daha doğrusu eğitimli bir oyuncu değilim, alaylı diye tabir ettiğimiz bir oyuncuyum. 2002 yılına kadar devlet hastanesinde çalışıyordum. Ömer Lütfi Mete vardı, Allah rahmet eylesin. Hem gazeteci yazardı hem de senaristti. İşte Deli Yürek, Kurtar Vadisi gibi eserlerin senaristiydi. Onunla tanışmıştık o dönemde. Kurtar Vadisi'nin başlama aşamasıydı. Kurusıkı atabilen otomatik silaha ihtiyaç var. O zaman da ithal yasak Türkiye'de. Dolayısıyla burada öyle bir silah yok. Ama Osman Sınav, Raci Şaşmaz bunlar gerçeğe çok önem veren yapımcılar oldukları için istediler ki kurusıkı atabilen otomatik silah kullanalım. Yani gerçekçi olsun. Ben de Rize Ardeşenliyim, Ardeşen'de silah fabrikası var. "Orada yaptırabilir miyiz?" diye aradılar, ben de dedim ki "Ağabey sen istedikten sonra yapamama lüksümüz yoktur. Yaparız." Kalktılar geldiler. Ben beklemiyordum hemen geleceklerini, geldiler. Gittik mühendislerle konuştuk, dediler ki "Yaparız ama bunun süresi var. Bunun İçişleri Bakanı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan izinleri var falan filan. Bunun kalıbı dökülecek falan bir sürü şey. Dediler ki "Bizim o kadar vaktimiz yok." E yapacak bir şey yok. Öyle uğurladık onlara gittiler ama bu adamlar ne kadar vefalı adamlar ki, aradılar beni "Siz bizim için uğraştınız. Teşekkür ediyorum. Olmadı ama canınız sağ olsun. Biz de sizin için bir jest yapmak istiyoruz. Gelin sizi birkaç sahnede oynatalım. O da sizde hatıra kalsın." dediler. İyi dedik kalktık geldik. Yıl 2002-2003. Geliş o geldi işte. Oyunculuk öyle başladı.

-O zaman ilk işiniz Kurtlar Vadisi mi oluyor?

İlk Kurtlar Valisi değil. Ben Kurtlar Valisi için geldim ama hemen başlayamadım. Ben zannediyorum ki akşam yazacaklar sabah sete çıkacağız. Öyle değil. Bayağı bir beklettiler beni burada. Geldik, çağırdık, çağırıyoruz. Şekillenmedi daha bilmem ne. O arada ben de sürekli bunları zorluyorum. Çünkü hastanede izinliyim, yıllık izni kullanıyorum. İzin bitiyor. İşte arayacağız diyorlar aramıyorlar. O arada Ömer ağabey (Lütfi Mete) "Başka bir iş yazıyorum. Seni oraya göndereyim hem kamera önü eğitimin olur. Tecrüben olur." dedi. Petek Dinçöz ve Hakan Ural'ın oynadığı "Bir Yıldız Tutuldu" diye bir dizi vardı. İlk kamera deneyimi budur. Ondan sonra Kurtlar Vadisi.