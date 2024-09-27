Usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! "Gözünde ve yastıkta kan vardı"

MÜFETTİŞ SORUN ÇIKARMIŞ

Anjelik Calvin açıklamasına, "Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı. Hatta bekletti çünkü inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldık." diye devam etti.