Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
07:49
Usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! "Gözünde ve yastıkta kan vardı"
26 gün önce vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Usta oyuncunun kızının yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…