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Haberler Galeri Usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! "Gözünde ve yastıkta kan vardı"
Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 07:49

Usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! "Gözünde ve yastıkta kan vardı"

26 gün önce vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Usta oyuncunun kızının yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! Gözünde ve yastıkta kan vardı

Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı. Ahu Tuğba uzun süredir Amerika'da yaşıyordu. Solunum yetmezliği sorunları vardı. 1 Eylül'de hayatını kaybedince ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! Gözünde ve yastıkta kan vardı

Otopsi işlemleri ise yaklaşık 1 ay sürdü. Peki, o süreç neden bu kadar uzadı? Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu.

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Usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! Gözünde ve yastıkta kan vardı

"GÖZÜNDE VE YASTIKTA KAN VARDI"

Anjelik Calvin, "Ben göreceğim annemi niçin vefat etmiş? Çünkü ben anneciğimi kaldırdığım zaman sağ gözü biraz kötüydü. Yastığında bir miktar kan vardı. Ağzından mı geldi benim annemim kan, yoksa gözünden mi geldi?" dedi.

Usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! Gözünde ve yastıkta kan vardı

SON ANINI ANLATTI

Anjelik Calvin'in Kanal D ana haberde yer alan açıklamasına göre; Annesinin son anından bahseden Calvin şu ifadeleri kullandı: "Dua etti 'Allah da sana koşsun yavrum' dedi. 'Allah önüne çıkarsın'. Sonra iki yaşında bebek gibi 'ben ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum' dedi. Uykum bastırdı alnını öptüm."

Usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesinin otopsi sürecini ve son anlarını tek tek anlattı! Gözünde ve yastıkta kan vardı

MÜFETTİŞ SORUN ÇIKARMIŞ

Anjelik Calvin açıklamasına, "Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı. Hatta bekletti çünkü inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldık." diye devam etti.

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