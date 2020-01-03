Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı "Evle ilgili bir sorun var" dedi…

Usta oyuncu ’a büyük şok! Emlakçısı aradı "Evle ilgili bir sorun var" dedi…

Usta oyuncu , yeni yaşına emlakçıda girdi. Emlakçısının kendisini arayıp "Evle ilgili bir sorun var" demesi üzerine ofise koşan Aydemir Akbaş, burada yaş günü pastasını görünce çok şaşırdı. Aydemir Akbaş, "Çok ilginç bir kutlama oldu" dedi. Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu Aydemir Akbaş hakkında araştırma yapanlar çok şaşırıyor. Usta sanatçının yaşını öğrenenler inanamıyor. Aydemir Akbaş, İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile filmler çevirdi. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin oyunlarında rol aldı. 1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı. İşte usta sanatçı Akbaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:34
Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. 1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeni Atıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır. 2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı. Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi. İşte merak edenler için Aydemir Akbaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

İLKER İNANOĞLU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

DEFNE SAMYELİ

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

BENGÜ

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı Evle ilgili bir sorun var dedi…

BENGÜ

2 Nisan 1979

BİZE ULAŞIN