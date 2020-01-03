Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a büyük şok! Emlakçısı aradı "Evle ilgili bir sorun var" dedi…

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, yeni yaşına emlakçıda girdi. Emlakçısının kendisini arayıp "Evle ilgili bir sorun var" demesi üzerine ofise koşan Aydemir Akbaş, burada yaş günü pastasını görünce çok şaşırdı. Aydemir Akbaş, "Çok ilginç bir kutlama oldu" dedi. Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu Aydemir Akbaş hakkında araştırma yapanlar çok şaşırıyor. Usta sanatçının yaşını öğrenenler inanamıyor. Aydemir Akbaş, İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile filmler çevirdi. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin oyunlarında rol aldı. 1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı. İşte usta sanatçı Akbaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…