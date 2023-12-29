Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
07:39
Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katılmıştı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle göz kamaştırıyorlar...