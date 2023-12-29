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Haberler Galeri Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 07:39

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katılmıştı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle göz kamaştırıyorlar...

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Son olarak Veda Mektubu'nun Seher'i olarak izlediğimiz Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

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Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katılmıştı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle hayran bıraktı...

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Anne-kızın güzelliği göz kamaştırdı!

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

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