Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
06:54
Usta oyuncu Erkan Can'a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!
Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını (Yaklaşık 116 bin lira) kaptırdığı ortaya çıktı. "Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım" diyerek şikayetçi olan Erkan Can'ın davasında şüpheli Ünal G, "Mahalleden arkadaşım Ramo hesabımı kullandı" savunması yaptı. Savcı, Erkan Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsini istedi.