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Haberler Galeri Usta oyuncu Erkan Can'a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 06:54

Usta oyuncu Erkan Can'a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını (Yaklaşık 116 bin lira) kaptırdığı ortaya çıktı. "Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım" diyerek şikayetçi olan Erkan Can'ın davasında şüpheli Ünal G, "Mahalleden arkadaşım Ramo hesabımı kullandı" savunması yaptı. Savcı, Erkan Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Usta oyuncu Erkan Can’a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın Kasım 2021'de dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da yaşayan Can'ı arayan bir kişi bankada çalıştığını, biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracaklarını söyledi. Daha sonra ev telefonundan aranan usta oyuncu, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden bazı işlemler yaptı.

Usta oyuncu Erkan Can’a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

Bu işlemler sırasında eşi, Can'ı aradı ve hesabından o dönem 116 bin liraya tekabül eden 9 bin dolar bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 116 bin lira dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha da ulaşamadı ve şikayetçi oldu.

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Usta oyuncu Erkan Can’a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

"ARKADAŞIM RAMO HESABIMI KULLANDI"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can'ın hesabındaki paranın Ünal G. adlı şahsın hesabına geldiğini belirledi. İfadesi alınan şüpheli, mahalleden 'Ramo' olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceği ve banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü. Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyleyen Günal G, dolandırıcılık olayından haberi olmadığını, Ramo'nun da kimlik bilgilerini bilmediğini söyledi.

Usta oyuncu Erkan Can’a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık ise bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı beyanla Can'ın iradesin fesada uğratıldığını kaydetti.

Usta oyuncu Erkan Can’a dolandırıcı şoku: Uykuluydum bankadan arandığıma inandım!

Ünal G'nin "kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

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