Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
09:21
Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!
Tiyatro dünyasının yaşayan en büyük ismi Haldun Dormen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Hayata hep olumlu bakarım, umudumu hiç kaybetmedim, gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diyen 96 yaşındaki sanatçı, emekli olmayı hiç düşünmediğini söyledi: "Emekli olursam, bu dünyadan giderim ben. Benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var. Emekli olmayı düşünen insanlara da çok şaşırıyorum. Emeklilik ölmeyi beklemek gibi bir şey" dedi.