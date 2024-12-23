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Haberler Galeri Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:21

Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Tiyatro dünyasının yaşayan en büyük ismi Haldun Dormen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Hayata hep olumlu bakarım, umudumu hiç kaybetmedim, gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diyen 96 yaşındaki sanatçı, emekli olmayı hiç düşünmediğini söyledi: "Emekli olursam, bu dünyadan giderim ben. Benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var. Emekli olmayı düşünen insanlara da çok şaşırıyorum. Emeklilik ölmeyi beklemek gibi bir şey" dedi.

TUBA KALÇIK
Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Tiyatro dünyasının yaşayan en büyük ismi ünlü oyuncu Haldun Dormen, GÜNAYDIN'ın yazarlarından Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Mesleğe başladığınız ilk günden bu yana sanat yaşamınıza dair neler söylemek istersiniz?

Türkiye'de ilk sahneye çıktığımda zaten Amerika'da 2 sene sahne deneyimim olmuştu. Hollywood'daki meşhur tiyatroda başrolümü oynamıştım. Ülkemde ilk sahneye çıktığımda ayrı heyecanlanmıştım. Çünkü annem, babam ve kız arkadaşımın önünde oynamak beni heyecanlandırmıştı. İlk günkü şevki hâlâ taşıyorum.

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Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Bitmeyen bir hayat enerjiniz var...

İnsanları sevmemden ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanmamdan kaynaklanıyor. Hayata hep olumlu bakarım. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim, gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Benim öğrencilerime yönelik en büyük görevim onlara umut, azim vermek. Bir de 'ben yaparım' diyeceksin. Bu çok önemli yaşam için. Hayatı kaçırmamak da gerekiyor. Ben kaçırmamaya çalışıyorum. Ama hiçbir şeyi abartmam. Aşırılıktan hoşlanmam. Tiyatroda da abartılı oyun sevmem. Yemek yerken de böyle olmalı, çalışırken de.

Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

TİYATROMUZ ÇOK İYİ NOKTADA

Türk Tiyatrosunun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok iyi bir noktaya geldi. 60'lı, 70'li yıllarda çok belirgin bir tiyatro çevresi vardı İstanbul'da. Kenter'ler, Gazanfer Özcanlar, Dormenler gibi... Şimdi ise çok genç tiyatrolar var. Kendileri yazıyor, sahneye koyuyor. Bu çok umut verici. Çok da iyi tiyatro sanatçımız var. Eskiden bu kadar çok okul yoktu. Şimdi çok özel okullar var. Hepsi aynı kalitede eğitim vermiyor. Bence bu kadar çok özel okulun olmasına gerek yok... Tiyatronun merkezi de değişti. Şimdi Kadıköy oldu merkezi.

Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Türkiye'nin sanatsal açıdan uluslararası alanda geldiği noktayı nasıl buluyordunuz?

Çok iyi oyuncularımız, yönetmenlerimiz var ama her şeye rağmen gerektiği kadar yol alamadık. Bunun nedeni de Türkçe'nin dil olarak dünyada yaygın kullanılmaması. Ama dilimizin anlaşıldığı yerlerde çok iyiyiz. 60'lı yıllarda ben 'The Turkish Clogs' (Nalınlar) oyunu ile İngiltere'de turne yaptım. Yıldız Kenter, Nevra Serezli ve ben İngilizce olarak oynadık. Bu dünyada bir ilktir. Türkçe oyunu İngilizce'ye çevirip, 41 gün oynadık. Uluslararası alana açıldık oyunumuzla. Şimdi de çok iyi oyuncularımız var. Bizim oyuncularımız dünyadaki bir çok önemli oyuncuyla aynı kalitede hatta çok daha iyi oynuyor. Çok büyük yol aldılar. Ama onlardan daha çok yol kat edenler ise yazarlarımız oldu. Tiyatro demek yazar demek.

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