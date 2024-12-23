Usta oyuncu Haldun Dormen: Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok!

Türkiye'nin sanatsal açıdan uluslararası alanda geldiği noktayı nasıl buluyordunuz?

Çok iyi oyuncularımız, yönetmenlerimiz var ama her şeye rağmen gerektiği kadar yol alamadık. Bunun nedeni de Türkçe'nin dil olarak dünyada yaygın kullanılmaması. Ama dilimizin anlaşıldığı yerlerde çok iyiyiz. 60'lı yıllarda ben 'The Turkish Clogs' (Nalınlar) oyunu ile İngiltere'de turne yaptım. Yıldız Kenter, Nevra Serezli ve ben İngilizce olarak oynadık. Bu dünyada bir ilktir. Türkçe oyunu İngilizce'ye çevirip, 41 gün oynadık. Uluslararası alana açıldık oyunumuzla. Şimdi de çok iyi oyuncularımız var. Bizim oyuncularımız dünyadaki bir çok önemli oyuncuyla aynı kalitede hatta çok daha iyi oynuyor. Çok büyük yol aldılar. Ama onlardan daha çok yol kat edenler ise yazarlarımız oldu. Tiyatro demek yazar demek.