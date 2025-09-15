Usta oyuncu Mehmet Çepiç: Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok!

BENİ HALA AYŞECİK'TEN TANIYAN VAR

-Kariyerinizde sayısız iş var. O yüzden hepsini tek tek konuşmamız mümkün değil ama hafızalara kazınan birkaç işe değinelim istiyorum. İlk gözüme çarpan "Ayşecik (Fıs Fıs)" oluyor. Pek çok insanın hafızalarında yer edinmiş işlerdendir, sizdeki yerini sorsam kısaca…

Ayşecik mesela benim de unutamayacağım bir işti. Sıcak Saatler'i çekiyoruz. Bir yandan da Ayşecik'i çekiyoruz. Ayşecik'in yönetmeni de sevgili Ayhan Önal'dı. Şimdi ben çok çocuk programı yaptım, çok çocuk çizgilerinde kahramanları konuştuğum için Ayhan ağabey benim bu işte de olmamı istedi Ayşecik'te. Obsesif bir adamı oynuyorum ben. Böyle sürekli ilaçlıyor her şeyi. Yani nereye oturacaksa orayı ilaçlıyor falan yani. Hijyen bir pozisyona getiriyor, öyle oturuyor. Ya arkadaş biri sevildi bu. "Fıs fıs mersi" herkes bunu taklit ediyor. Fakat ben bir taraftan da Paganini dinleyen, Dostoyevski okuyan bir komiseri oynuyorum. Mehmet Aslantuğ dedi ki "Ya senden bir şey rica edeceğim. Şimdi bunu çok sevdiler komiseri. Fakat orada bir çocuk çizgi karakterde 'fıs fıs mersi' falan diyorsun. Hani olmuyor ya Mehmet'ciğim. Hani teşekkür mü etsen ya da biz seni burada tatile çıkarsak." "Yok ağabey ben bunu çok sevdim. Ben Ayhan ağabeyle konuşurum" dedim. Sonra oradan ayrıldım mahalleden, öyle bir anlaşarak çıkmıştım. Öyle bir anım vardır benim Ayşecik'te. Hala da birileri görüyor beni 45-50 yaşlarında. "Ya ben seni tanıyorum" diyor. Ben zannediyorum ki işte yeni çektiğimiz işlerden. Ayşecik diyor bana.