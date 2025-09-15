Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:49
Usta oyuncu Mehmet Çepiç: Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok!
Seslendirmeyle başlayan sanat yolculuğu, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan televizyon ekranlarına uzandı. "İnce İnce Yasemince" ve "Ayşecik" ile bir kuşağın hafızasına kazındı; "Adanalı", "Sakarya Fırat", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi projelerle kariyerini taçlandırdı. "Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok" sözleriyle sektörün gidişatına dair dikkat çeken yorumlar yapan usta oyuncu, genç kuşaklara da samimi tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi… "Biyografi'k" yeni bölümünde Mehmet Çepiç'in hayatına ışık tutuyor; çocukluğundan gençliğine, sanat hayatından bilinmeyenlerine kadar merak edilenlerini irdeliyor.