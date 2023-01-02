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Haberler Galeri Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:51

Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Usta oyuncu Kerem Alışık, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde.

Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası...

Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

Usta oyunu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları ve akraba olduğunu ilk defa öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimler...

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