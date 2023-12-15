Giriş Tarihi: 15.12.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 08:51

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına imzasını atan İlhan Şeşen'den gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı. Usta ismin tedavisine başlandı. İlhan Şeşen, önceki akşam MESAM'ın gecesine katıldı. Şeşen'in geçtiğimiz haftalarda sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, sağlığı hakkındaki sorulara bakın ne yanıt verdi...