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Haberler Galeri Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali
Giriş Tarihi: 15.12.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 08:51

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına imzasını atan İlhan Şeşen'den gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı. Usta ismin tedavisine başlandı. İlhan Şeşen, önceki akşam MESAM'ın gecesine katıldı. Şeşen'in geçtiğimiz haftalarda sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, sağlığı hakkındaki sorulara bakın ne yanıt verdi...

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına imzasını atan İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alındı.

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Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Doktorları, Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiğinin müjdesini verdi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

Şeşen'in daha önce de kansere yakalanarak kurtulduğu konuşulanlar arasında.

Usta sanatçı İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalanmıştı! Sağlık durumu sorulunca sinirlendi! İşte son hali

SAĞLIĞIMI NE YAPACAKSINIZ?

İlhan Şeşen, önceki akşam MESAM'ın gecesine katıldı. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen'in geçtiğimiz haftalarda sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, sağlığı hakkındaki sorulara "Son şarkımı dinlediniz mi? Benim işim şarkı. Sağlığımı ne yapacaksınız?" yanıtını verdi.

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