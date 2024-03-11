Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:47

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Duayen sanatçı Kayhan Yıldızoğlu için Levent'te öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılanlar arasında Kayhan Yıldızoğlu'nun 1976 yılında evlenip 1978 yılında boşandığı oyuncu eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen ve Menderes Samancılar da vardı.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Suna Yıldızoğlu, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Usta oyuncu isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedildi.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da evinde hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

'SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı.

"Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı #KayhanYıldızoğlu...

Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

SON DAKİKA