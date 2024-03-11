Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:47
Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!
Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı.