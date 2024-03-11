Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Duayen sanatçı Kayhan Yıldızoğlu için Levent'te öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılanlar arasında Kayhan Yıldızoğlu'nun 1976 yılında evlenip 1978 yılında boşandığı oyuncu eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen ve Menderes Samancılar da vardı.