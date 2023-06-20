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Haberler Galeri Pazartesi'nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:52

Pazartesi'nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam izleyici ile buluştu. Gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Üvey Anne, birinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Üvey Anne, birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu!

Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Üvey Anne'nin birinci bölümünde neler oldu?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için Londra'ya gitti, tedavi sürecini bitirdikten sonra evine dönerken son kez doktorla görüştü ve hastalığın çok ilerlediğini yapılacak bir şey kalmadığını duydu.

Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Efsun, Londra'dan eve dönerken Bodrum'da evinin yakınında hayatını kaybetti.

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Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Bu arada Serap cenaze için geldi. Faruk, cenaze töreninden sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki evine dönme kararı verdi.

Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Piraye Hanım torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftan diye düşündü.

Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Serap, asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemedi ancak teklifi kabul etti.

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