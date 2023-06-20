Pazartesi’nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!

Üvey Anne'nin birinci bölümünde neler oldu?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için Londra'ya gitti, tedavi sürecini bitirdikten sonra evine dönerken son kez doktorla görüştü ve hastalığın çok ilerlediğini yapılacak bir şey kalmadığını duydu.