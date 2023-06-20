Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
10:52
Pazartesi'nin en çok izlenen dizisi oldu! Üvey Anne dizisinde Serap malikâneye yerleşti!
Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam izleyici ile buluştu. Gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Üvey Anne, birinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Üvey Anne, birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu!