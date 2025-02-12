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Haberler Galeri ‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:54

‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz haftalarda saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı. Son halini paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerini üzdü. Bugün ise ünlü şarkıcı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia ise Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra uyuduğuydu. Sanatçı, Tanyeli için düzenlenen geceye katıldı ve merak edilen iddiaya cevap verdi.

‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını üzmüştü.

‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

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‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

"DOKTORA GİTTİM"

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

'UYUYAKALDIĞI İÇİN YÜZÜNDE YANIKLAR OLDU' İDDİASI!

Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atıldı.

‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!

YÜZÜ YANDIKTAN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI!

Yıldız Tilbe ise, bugün yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıktı.

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