Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:54
‘Uyuduğu için yüzü yandı’ iddialarına cevap verdi! Tanyeli’nin gecesinde ortaya çıkan Yıldız Tilbe: Boya kötüymüş!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz haftalarda saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı. Son halini paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerini üzdü. Bugün ise ünlü şarkıcı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia ise Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra uyuduğuydu. Sanatçı, Tanyeli için düzenlenen geceye katıldı ve merak edilen iddiaya cevap verdi.