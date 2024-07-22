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Haberler Galeri Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico'da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 06:47

Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico'da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Yaz başında tatil planlarından bahseden oyuncu Demet Özdemir, "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diye konuşmuştu. Demet dediğini yaptı soluğu Amerika'da aldı. Bir süredir tatilde olan Demet Özdemir son olarak ise 'Hayalet Kasaba Colico'da kovboy oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in kovboy tarzına "Vahşi güzel Demet" yorumları yağdı... İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...

Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Demet Özdemir'in muhteşem tatili tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu şimdi de Las Vegas'ta bulunan 'Hayalet Kasaba Colico'dan paylaştı...

Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Yaz başında tatil planlarından bahseden oyuncu Demet Özdemir, "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diye konuşmuştu.

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Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Demet dediğini yaptı soluğu Amerika'da aldı.

Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Bir süredir tatilde olan Demet Özdemir son olarak ise 'Hayalet Kasaba Colico'da kovboy oldu.

Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in kovboy tarzına "Vahşi güzel Demet" yorumları yağdı...

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