Vahşi güzel Demet! Hayalet Kasaba Colico’da kovboy tarzını konuşturan Demet Özdemir hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
06:47
Yaz başında tatil planlarından bahseden oyuncu Demet Özdemir, "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diye konuşmuştu. Demet dediğini yaptı soluğu Amerika'da aldı. Bir süredir tatilde olan Demet Özdemir son olarak ise 'Hayalet Kasaba Colico'da kovboy oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in kovboy tarzına "Vahşi güzel Demet" yorumları yağdı... İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...