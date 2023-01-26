Vatandaştan İBB'ye bilet tepkisi! "109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz"

"103 dakikadır çağrı merkezinin iğrenç müziğini dinliyorum.", (İpkins) "110 dakika sıra bekledim ve telefon yüzüme kapandı." (ipkins)

"Bilgisayardan giriyorum 'Çalışma var' diyor. Bileti sadece gişeden satmak nasıl bir şey ya… Sakın ha özür dilemeyin, açıklama yapmayın, hatanızı kabul etmeyin." (thewandering)