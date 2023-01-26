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Haberler Galeri Vatandaştan İBB'ye bilet tepkisi! "109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz"
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:09

Vatandaştan İBB'ye bilet tepkisi! "109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın online bilet satış sitesindeki aksaklık, tiyatroseverleri öfkelendirdi. Sosyal medyada İBB'ye tepki yağıyor! İBB Şehir Tiyatroları bilet satış sitesi sürekli hata verince vatandaş çileden çıktı. Sosyal medyada "Şu konuya bir çözüm bulamadınız gitti! 109 yıllık Şehir Tiyatroları'nı düşürdüğünüz hale bakın! Bir tiyatro keyfimiz vardı, onu da mahvettiniz!" yorumları dikkat çekti.

ÖMER KARAHAN
Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi! 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

İstanbullu tiyatroseverler öfkeli! İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Şehir Tiyatroları'nda yaşanan aksaklık, vatandaşı çileden çıkardı.

SÜREKLİ SİSTEM HATASI VERİYOR

Tiyatro gösterilerini izlemek için online bilet almak isteyenler, sitenin sürekli sistem hatası vermesine tepki gösteriyor.

Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi! 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

Bilet alamayan, sorunlarını çözecek muhatap da bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'yi göreve çağrıyor.

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Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi! 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

İşte o tepkilerden bazıları:

Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi! 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

'SAKIN HA ÖZÜR DİLEMEYİN!'
"Ben pes ettim bütün gece PC başında beklemekten. Böyle rezillik görmedim!- (mudboond)",

Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi! 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

"103 dakikadır çağrı merkezinin iğrenç müziğini dinliyorum.", (İpkins) "110 dakika sıra bekledim ve telefon yüzüme kapandı." (ipkins)

"Bilgisayardan giriyorum 'Çalışma var' diyor. Bileti sadece gişeden satmak nasıl bir şey ya… Sakın ha özür dilemeyin, açıklama yapmayın, hatanızı kabul etmeyin." (thewandering)

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