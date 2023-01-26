Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
07:09
Vatandaştan İBB'ye bilet tepkisi! "109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın online bilet satış sitesindeki aksaklık, tiyatroseverleri öfkelendirdi. Sosyal medyada İBB'ye tepki yağıyor! İBB Şehir Tiyatroları bilet satış sitesi sürekli hata verince vatandaş çileden çıktı. Sosyal medyada "Şu konuya bir çözüm bulamadınız gitti! 109 yıllık Şehir Tiyatroları'nı düşürdüğünüz hale bakın! Bir tiyatro keyfimiz vardı, onu da mahvettiniz!" yorumları dikkat çekti.