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Haberler Galeri Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 06:33

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay..

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay izleyici karşısına Veda Mektubu ile çıktı. Performansı ile yine övgüleri toplayan Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle de büyüledi.

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Yeşilçay, verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

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Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

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