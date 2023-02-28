Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenin nutku tutuldu! Adeta ikizi gibi!

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay..