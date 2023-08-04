Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır.