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Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:23

Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'nin 8. bölümünde bakın neler olacak?

Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur.

Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır.

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Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır. Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur.

Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık.

Vermem Seni Ellere’de Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar.

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