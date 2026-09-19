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Giriş Tarihi: 19.09.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 06:46

Vietnam'da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

Oyuncu Duygu Yetiş'in sevgilisi Tunç Süredaş ile çıktığı Vietnam tatili, "ödüllü yarışma" bahanesiyle kurulan otel tuzağı yüzünden az kalsın kâbusa dönüşüyordu. Ücretsiz konaklama kazandıkları söylenen çift, zaman kazanıp araştırma yapınca dolandırılmak üzere olduklarını fark etti. Yetiş, benzer yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini belirterek turistleri uyardı.

MERVE YURTYAPAN
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Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

Oyuncu Duygu Yetiş, sevgilisi Tunç Süredaş ile geçtiğimiz günlerde Vietnam tatiline gitti.

Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

Eğlenceli başlayan tatilde çift, dolandırıcılık çetesiyle karşılaştı.

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Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

Yetiş, "Bir kadın ile bir erkek yanımıza gelip ödüllü bir yarışma yaptıklarını söyledi."

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Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

"Doğru cevapların ardından da konaklama kazandığımızı belirttiler."

Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

"Kadın kendisini acındırıp üzerimizden komisyon alacağını anlattı."

Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

"Biz de üzüldük. Sonra biraz zaman kazanıp araştırma yaptık ve dolandırıcı olduklarını öğrendik. "

Vietnam’da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu

"Çok kişiyi mağdur etmişler. Herkes dikkat etsin" dedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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