Giriş Tarihi: 19.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 06:46
Vietnam'da otel tuzağı! Ünlü oyuncunun tatili kabusa dönüyordu
Oyuncu Duygu Yetiş'in sevgilisi Tunç Süredaş ile çıktığı Vietnam tatili, "ödüllü yarışma" bahanesiyle kurulan otel tuzağı yüzünden az kalsın kâbusa dönüşüyordu. Ücretsiz konaklama kazandıkları söylenen çift, zaman kazanıp araştırma yapınca dolandırılmak üzere olduklarını fark etti. Yetiş, benzer yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini belirterek turistleri uyardı.