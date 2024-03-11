Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Vogue Türkiye ve Lexus, 7 Mart Perşembe akşamı, iyi yemek ve iyi müzik denince İstanbul'da ilk akla gelen mekanlardan olan Lucca'da 'yeni sezona merhaba' dedi. Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve Lexus Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen gece, sanat, moda ve iş dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Lucca'nın özel misafiri olarak İstanbul'a gelen dünyanın en çok ilgi gören ödüllerini toplayan ve otel barlarının kural kitabını yeniden yazmış olmasıyla tanınan Agostino Perrone'da davette yer aldı. Lucca misafirleri, Ago'nun ödüllü, meşhur klasik martinisini de tatma fırsatı buldu. Vogue'un moda sektöründe birlikte çalıştığı değerli yol arkadaşlarının da özel konukları arasında olduğu parti, moda sezonunun hızlandığı bu dönemde kreatif endüstrilerde çalışanlar için de keyifli bir mola niteliği taşıyordu. Premium segmentte otomotiv pazarının en önemli oyuncularından olan Lexus Türkiye, Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto, Derev Clara Kösedağ, Sima Tarkan ve Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çiftini evlerinden bu geceye özel tahsis edilen Lexus RX ve Lexus LM modelleriyle alarak Lucca'ya getirdi. Misafirler yol boyunca Lexus konforunu yaşayarak geceye katıldılar. Lucca'nın bu geceye özel hazırladığı menüsü, yenilikçi kokteylleri ve DJ Bayram Özcan'ın müzikleriyle hareketlenen davette misafirler unutulmayacak anlar yaşadılar.