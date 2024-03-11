Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Lucca misafirleri, Ago'nun ödüllü, meşhur klasik martinisini de tatma fırsatı buldu.

Vogue'un moda sektöründe birlikte çalıştığı değerli yol arkadaşlarının da özel konukları arasında olduğu parti, moda sezonunun hızlandığı bu dönemde kreatif endüstrilerde çalışanlar için de keyifli bir mola niteliği taşıyordu.