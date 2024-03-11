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Haberler Galeri Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:29

Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Vogue Türkiye, ikincisini Lexus işbirliğinde gerçekleştirdiği Vogue Club Party ile "yeni sezona merhaba" dedi. Lucca ev sahipliğinde düzenlenen davetin tanınmış konukları arasında Aslı Şarman, Aybüke Pusat, Derev Clara Kösedağ, Deren Talu, Ecem Dilan Köse, Ekin Koç, İlay Erkök, Levent Erden, Nil Ninat, Oğuz Yenihayat, Özge Özacar, Sedef Gali, Selen Akyüz, Sima Tarkan, Tayfun Kaba, Tuğçe Bayat – Cansel Elçin ve Yasemin Öğün gibi moda ve sanat dünyasından isimler vardı.

Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Vogue Türkiye ve Lexus, 7 Mart Perşembe akşamı, iyi yemek ve iyi müzik denince İstanbul'da ilk akla gelen mekanlardan olan Lucca'da "yeni sezona merhaba" dedi.

Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve Lexus Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen gece, sanat, moda ve iş dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

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Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Lucca'nın özel misafiri olarak İstanbul'a gelen dünyanın en çok ilgi gören ödüllerini toplayan ve otel barlarının kural kitabını yeniden yazmış olmasıyla tanınan Agostino Perrone'da davette yer aldı.

Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Lucca misafirleri, Ago'nun ödüllü, meşhur klasik martinisini de tatma fırsatı buldu.

Vogue'un moda sektöründe birlikte çalıştığı değerli yol arkadaşlarının da özel konukları arasında olduğu parti, moda sezonunun hızlandığı bu dönemde kreatif endüstrilerde çalışanlar için de keyifli bir mola niteliği taşıyordu.

Vogue Türkiye ve Lexus’un birlikte gerçekleştirdiği Vogue Club Party’nin ev sahibi Lucca oldu!

Premium segmentte otomotiv pazarının en önemli oyuncularından olan Lexus Türkiye, Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto, Derev Clara Kösedağ, Sima Tarkan ve Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çiftini evlerinden bu geceye özel tahsis edilen Lexus RX ve Lexus LM modelleriyle alarak Lucca'ya getirdi. Misafirler yol boyunca Lexus konforunu yaşayarak geceye katıldılar.

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