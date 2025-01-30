Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

DENETLEMEK İÇİN HAKEM BİLE BELİRLEMİŞLER

Raporda, kargo firmalarının çeşitli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, bu toplantılarda rekabete ilişkin hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı. Rapora göre, şirketlerin özellikle liste fiyatları üzerinden yapılacak iskontoların belirli bir limit dahilinde tutulması konusunda anlaştıkları hatta bunu kendi aralarında denetlemek için hakemlik müessesesi bile oluşturdukları ifade edildi. Tüm bu eylemlerin rekabeti bozucu uygulamalar olduğu ve ilgili kanun maddesini ihlal ettiği vurgulandı.