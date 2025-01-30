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Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 07:39

Whatsapp'ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

Rekabet Kurulu'nun sektörde tekelleşme amacıyla yapımcı ve kast ajanslarını boykot etme kararına varan eylemlerde bulunan Ayşe Barım'ın başını çektiği 21 şirket hakkında hazırlanan raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Rapora göre, sektörde tekelleşmeye çalışan kargo firmaları ve Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin (SES-BİR) gerçekleştirdiği benzer eylemlerin hukuka aykırı olduğu ve 'dışlayıcı' eylem olarak nitelendirilerek örnek gösterildi. Rekabet Kurulu'nun verdiği bu emsal kararlar, Barım'ın da arasında olduğu menajerlerle ilgili hazırlanan raporda emsal karar olarak kendisine yer buldu.

ATAKAN IRMAK
Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

Rekabet Kurulu'nun Ayşe Barım'ın başını çektiği 21 şirket hakkında hazırladığı raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sektörde tekelleşmek için, "Dizi Çalışma Grubu" adı altında Whatsapp'da örgütlenen ajanslar, fahiş komisyon oranlarına direnen yapımcılara gözdağı verdiği tespit edilmişti.

Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

Hazırlanan raporda, daha önce Rekabet Kurulu tarafından farklı sektörlerde yapılan bu tarz eylemlerle ilgili daha önce verdiği kararlara yer verildi. Rekabet Kurulu'nun ön araştırma raporunda, daha önce kurulun 3 Eylül 2010 tarihinde Kargo firmalarının eş zamanlı ve anlaşmalı olarak fiyatlarını fahiş tutarlara yükselttiğine yönelik yapılan incelemeye de değinildi.

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Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

DENETLEMEK İÇİN HAKEM BİLE BELİRLEMİŞLER
Raporda, kargo firmalarının çeşitli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, bu toplantılarda rekabete ilişkin hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı. Rapora göre, şirketlerin özellikle liste fiyatları üzerinden yapılacak iskontoların belirli bir limit dahilinde tutulması konusunda anlaştıkları hatta bunu kendi aralarında denetlemek için hakemlik müessesesi bile oluşturdukları ifade edildi. Tüm bu eylemlerin rekabeti bozucu uygulamalar olduğu ve ilgili kanun maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

YAPTIKLARI 'DIŞLAYICI' EYLEM
Rekabet Kurulu'na göre menajerlerin uygulama kararı aldığı boykot tarzı davranışlar, rekabet hukukuna göre 'dışlayıcı' eylem olarak nitelendiriliyor. Rakiplerin birbirlerinin faaliyetlerini zorlaştırmaları veya kısıtlamaları rekabet gibi görünse de bir grup teşebbüsün veya kişinin anlaşma yoluyla, birlik çatısı altında aldığı kararlarla dışlaması hukuka aykırı kabul ediliyor.

Whatsapp’ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi

SES-BİR'İN KARARI BOYKOT'A ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin(SES-BİR) 2006 yılında birliğe üye olmayan seslendirme sanatçılarına yönelik aldığı karar da Rekabet Kurulu'nun radarına girmişti. Raporda bu karara da yer verildi. Karara göre SES-BİR, birliğe üye olmayan kişilerle, aynı stüdyoya girilmeyeceği, aynı film ve dizilerde konuşulmayacağını ilan etti. Ayrıca seslendirme stüdyolarına gönderilen yazılar ile ücret ve çalışma koşullarına uyacağını beyan etmeyen stüdyolarla çalışmayacağını duyurdu.

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