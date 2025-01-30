Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
07:39
Whatsapp'ta örgütlenen ajanslar tespit edilmişti! Emsal kararlar dosyaya girdi
Rekabet Kurulu'nun sektörde tekelleşme amacıyla yapımcı ve kast ajanslarını boykot etme kararına varan eylemlerde bulunan Ayşe Barım'ın başını çektiği 21 şirket hakkında hazırlanan raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Rapora göre, sektörde tekelleşmeye çalışan kargo firmaları ve Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin (SES-BİR) gerçekleştirdiği benzer eylemlerin hukuka aykırı olduğu ve 'dışlayıcı' eylem olarak nitelendirilerek örnek gösterildi. Rekabet Kurulu'nun verdiği bu emsal kararlar, Barım'ın da arasında olduğu menajerlerle ilgili hazırlanan raporda emsal karar olarak kendisine yer buldu.