Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!

Halı yıkama seansı

Bir halı yıkamacının sahte diplomayla psikolog olarak danışanlarına seansı 4 bin 500 liradan hizmet verdiği (!) haberi bomba etkisi yarattı.

Mizah rezervi yüksek memleketimde bu fırsatı kaçırır mıyım? Beynimin haylaz tarafı hemen faaliyete başladı tabii...

"Hanımefendi, siz şöyle kanepeye uzanın, halınız yıkanana kadar seansımızı da yapalım. Malum, seans yaptırana halı yıkama yüzde 50 indirimli bizim dükkanda... Demek kocanızla anlaşamıyorsunuz. Eve gelir gelmez kocanızı balkondan sarkıtıp bir güzel silkeleyin ki önce kaba kiri gitsin. Sonra halı şampuanıyla bir güzel masaj yapın. Böyle tüylerinin arasındaki kirin, pasın üste çıktığını göreceksiniz. Onları da yumuşak tel fırçayla söküp atıverin. Adam kulak memesi kıvamına gelip, iyice yumuşayınca ondan daha iyi koca bulamazsınız. Evet, 750 lira halı, 4 bin 500 seans, borcunuz toplam 5 bin 250 lira. İkinci seansta yolluk ve paspaslardan ücret almayacağım. Müessesenin promosyonu..."



Ne demiş?

"Sırtımızda un çuvalı ile beraber ölü de taşıyoruz. İnsanlar ailelerine yiyecek bulmak için yemin ederim her gün milyon kere ölüyor." (Gazze'deki bir babanın feryadı)



Şeref kürsüsü

Basketbolcu Alperen Şengün, süper otomobil veya gösterişli bir malikane almak yerine, sessizce 3 milyon sterlin verip memleketindeki işsiz gençler için ücretsiz mesleki eğitim merkezi yaptırdı. Ayrıca çocukluk anılarının yer aldığı evi gizlice geri satın aldı.



Zap'tiye

Bir daha kıştan, soğuktan şikayet eden olursa ağzına kürekle vurun!..