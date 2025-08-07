Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
07:36
Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!
Tarihin, inancın ve fethin sembolü Ayasofya Camii bir felaketin eşiğinden döndü. Güvenlik kameralarının kör noktasında başlatılan kundaklama girişimi, tesadüfen oradan geçen duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden engellendi. Peki ya o an orada kimse olmasaydı? Ya alevler fark edilmeden camiyi sarıp kül etseydi? Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'yi sarsacak bu korkunç senaryo, ülke içindeki ve dışındaki karanlık odakların işine nasıl yarayabilirdi? Kundakçının geçmişi ve hedefin seçimi akıllarda büyük soru işaretleri bırakırken, olayın perde arkasında kimlerin olduğu merak konusu…