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Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:42

Yaban Çiçekleri'nde hesaplaşma vakti

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nde hesaplaşma vakti...

Yaban Çiçekleri’nde hesaplaşma vakti

Yaban Çiçekleri 3.Bölüm:

Kılıç, Ela'nın Gökhan ile birlik olmasını istemediği için fabrikayı vermez.

Yaban Çiçekleri’nde hesaplaşma vakti

Telefonundan utanan Canan, annesinin sakladığı telefonu alıp satar ve kendisine yeni bir telefon alır.

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Yaban Çiçekleri’nde hesaplaşma vakti

Kılıç, Ela'nın Gökhan'la zeytinlikler karşılığında anlaştığını öğrenince zeytinlikleri kendisine satmasını teklif eder ve anlaşırlar.

Yaban Çiçekleri 3. Bölüm Fragmanı: "Çocukken böyle değildin, İstanbul bozdu seni..."

Yaban Çiçekleri’nde hesaplaşma vakti

Nurten ise kayıp telefonun peşindedir.

Yaban Çiçekleri’nde hesaplaşma vakti

Telefonun kaybolduğunu duyan Ali, Canan'dan yerini öğrenip almaya gider.

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