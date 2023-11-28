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Haberler Galeri Yabancı Damat'ın haylaz Mustafa'sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 08:16

Yabancı Damat'ın haylaz Mustafa'sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu. Şimdilerde 31 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak çok zor. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı şimdi yakışıklılığıyla genç kızları peşinden koşturuyor. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali...

Yabancı Damat’ın haylaz Mustafa’sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı. Başrollerini Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin paylaştığı Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti...

Yabancı Damat’ın haylaz Mustafa’sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

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Yabancı Damat’ın haylaz Mustafa’sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Yabancı Damat’ın haylaz Mustafa’sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Yabancı Damat’ın haylaz Mustafa’sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Şimdilerde 31 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.

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