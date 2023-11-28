Giriş Tarihi: 28.11.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 08:16

Yabancı Damat'ın haylaz Mustafa'sı şimdi genç kızları peşinden koşturuyor! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu. Şimdilerde 31 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak çok zor. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı şimdi yakışıklılığıyla genç kızları peşinden koşturuyor. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali...