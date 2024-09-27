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Haberler Galeri Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 07:17

Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

'Yabancı Damat' dizisi bir dönem ilgi ile takip ediyordu. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi sosyal medyada gündem oldu. Yabancı Damat'ın 'Mustafa'sı olarak tanınan Ozan Uğurlu bakın şimdi ne halde! Ozan Uğurlu'yu görenler tanıyamadı. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı şimdi yakışıklı bir delikanlı. İşte bir dönemin çok konuşulan çocuk yıldızının merak edilen son hali…

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin olduğu Yabancı Damat, şimdilerde oyuncularının değişimiyle gündemde. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle ilgi odağı oldu…

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

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Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!

Şimdilerde 32 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.

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