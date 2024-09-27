Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
07:17
Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi mankenlere taş çıkarıyor! Ozan Uğurlu’nun değişimi gündem oldu!
'Yabancı Damat' dizisi bir dönem ilgi ile takip ediyordu. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi sosyal medyada gündem oldu. Yabancı Damat'ın 'Mustafa'sı olarak tanınan Ozan Uğurlu bakın şimdi ne halde! Ozan Uğurlu'yu görenler tanıyamadı. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı şimdi yakışıklı bir delikanlı. İşte bir dönemin çok konuşulan çocuk yıldızının merak edilen son hali…