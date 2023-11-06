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Haberler Galeri "Yahudi'yim diye Netanyahu'yu savunmam" Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 08:08

"Yahudi'yim diye Netanyahu'yu savunmam" Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

Sefarad grubunun solisti Sami Levi, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yahudi bir aileden gelen Sefarad grubu solisti Sami Levi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş politikasını savunmasının mümkün olmadığını belirterek ekledi: "Cumhurbaşkanımız kadar hiçbir lider Filistin halkına sahip çıkmıyor. Müslüman ülkelerin liderleri çok geri planda kalıyor. Cumhurbaşkanımız insani bir tavır sergiliyor, tutumunu çok beğeniyorum"

Tuba KALÇIK
Yahudi’yim diye Netanyahu’yu savunmam Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

Musevi bir aileden geldiğini söyleyen Levi, "Ailem 500 yıldır bu topraklarda. Beş vakit ezan duyarak büyüdüm. Kendimi buraya ait hissediyorum" dedi. Yahudi bir ailede doğdu diye İsrail'in savaş politikasını desteklemesinin mümkün olmadığını belirten Levi, Filistin halkına sahip çıkan Erdoğan'ın da dik duruşunu da çok beğendiğini söyledi.

Yahudi’yim diye Netanyahu’yu savunmam Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

Sefarad grubuyla Türkiye'de geniş kitlelere ulaştınız. Müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Babaannelerimizden, dedelerimizden duyduğumuz müziği Türk müziğiyle bir araya getirdik. Ailem 1492'de İspanya'dan kovulanlardan, Osmanlı'ya sığınmış, Musevi bir aileden geliyorum. E-devletten araştırdığımda 5-6 göbek Osmanlı'dan beri bu topraklardayız. Kendimi hiçbir zaman azınlık olarak görmedim. Ben Türk'üm, Türkiye aşığıyım. Aile büyüklerimden duyduğum Sefarad müziğinin Ladino ve Türkçe versiyonlarını keşfettik. Ve yaptığımız şarkılar bu toprakların kültürünü de taşıdığı için çok sevildi. Grubumuz bir süre sonra dağıldı maalesef. Ben solo çalışmalara devam ediyorum ama aynı zamanda oyunculuğa da ağırlık verdim. İkisini bir arada götürüyorum.

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Yahudi’yim diye Netanyahu’yu savunmam Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

HALKI DA DESTEKLEMİYOR

Son günlerde İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
Savunmasız insanların ölmesini hiçbir şekilde kabullenemiyorum. Savaşların kazananı olmaz, çocuklar ölüyor. Hastanelerin bombalanmasını nasıl kabul edebilirim ki... İnsanlık dışı tablolara şahit oluyoruz. Yıllardır devam eden yerleşim sorunu var ve bir türlü çözülmüyor. Hastanedeki masum insanlar da öldü, müzik festivaline giden masumlar da... Sürekli ölümler yaşanıyor. Netanyahu'nun savaş politikasını savunmam, desteklemem mümkün değil. Bakın ben Yahudi bir ailede doğdum diye Netanyahu'nun yaptıklarını olumlu görmem, onaylamam mümkün değil. Ben çok inançlı bir Museviyim ve bizim dinimizde de, Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da "Öldürmeyeceksin" diyor. Buna rağmen insanların öldürülmesini kabullenmem veya onaylamam mümkün değil. Bana sosyal medyadan, 'Kahrolsun İsrail desene, siz Yahudiler' diye yazanlar oluyor.

Yahudi’yim diye Netanyahu’yu savunmam Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

Netenyahu'nun savaş politikasını tasvip etmem mümkün değil, bunun Yahudilikle hiçbir ilgisi yok. Zaten Neteanyahu'yu İsrail halkının da desteklediğini düşünmüyorum. İsrail bunu yerleşim yeri yüzünden de yapmıyor bence, bunun temelinde doğal kaynaklar yatıyor. Para için bu kadar insan öldürülüyor. Rusya ve Ukrayna savaşında da benzer amaçlar yatıyor. Emperyalist devletlerin desteğiyle İsrail bu politikayı yürütüyor ama çok yanlış.

Yahudi’yim diye Netanyahu’yu savunmam Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok

Bakıyorum, dünyada da Cumhurbaşkanımız Erdoğan kadar hiçbir lider Filistin halkına sahip çıkmıyor. Müslüman ülkelerin liderleri geri planda kalıyor. Cumhurbaşkanımız çok dik bir tavır sergiliyor, onun bu duruşunu çok beğeniyorum. Cumhurbaşkanımızın birçok politikası gibi bu politikasını da çok destekliyorum. Filistin halkının yanında, vicdanlı ve insani bir duruş sergiliyor.

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