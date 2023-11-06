Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
08:08
"Yahudi'yim diye Netanyahu'yu savunmam" Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok
Sefarad grubunun solisti Sami Levi, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yahudi bir aileden gelen Sefarad grubu solisti Sami Levi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş politikasını savunmasının mümkün olmadığını belirterek ekledi: "Cumhurbaşkanımız kadar hiçbir lider Filistin halkına sahip çıkmıyor. Müslüman ülkelerin liderleri çok geri planda kalıyor. Cumhurbaşkanımız insani bir tavır sergiliyor, tutumunu çok beğeniyorum"