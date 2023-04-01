Giriş Tarihi: 01.04.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 09:38

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen: Bana yakışanı seçiyor!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e övgü dolu sözler! 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Son olarak sosyal medyadan aşk pozlarını paylaşan ve beğeni toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti. Burak Özçivit bu defa yalnız kameralara poz verdi. Burak Özçivit, bir mağazanın açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusu sonrası eşi Fahriye Evcen'i işaret etti. Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen çıktı.