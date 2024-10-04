Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:15
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! "Meğer tıpkı babasıymış"
Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında olan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu Pınar Deniz ile evlendi. Aynı zamanda baba olma heyecanı içinde olan yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Kaan Yıldırım'ın, anne ve babası kim biliyor musunuz? Yakışıklı oyuncunun babasını görenler çok şoke oldu. Kaan Yıldırım ile babasını yan yana görenler "Meğer tıpkı babasıymış" dedi.