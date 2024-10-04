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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! "Meğer tıpkı babasıymış"
Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:15

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! "Meğer tıpkı babasıymış"

Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında olan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu Pınar Deniz ile evlendi. Aynı zamanda baba olma heyecanı içinde olan yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Kaan Yıldırım'ın, anne ve babası kim biliyor musunuz? Yakışıklı oyuncunun babasını görenler çok şoke oldu. Kaan Yıldırım ile babasını yan yana görenler "Meğer tıpkı babasıymış" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer tıpkı babasıymış

Ekranların sevilen oyuncusu Kaan Yıldırım hem özel hayatıyla hem de oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Kaan Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer tıpkı babasıymış

Peki Kaan Yıldırım'ın ailesi kim ve babasının mesleği ne?

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Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer tıpkı babasıymış

KAAN YILDIRIM'IN AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım, iş hayatında faaliyet gösteriyor.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer tıpkı babasıymış

Yıldırım; medikal ürünler ithal eden ve aynı zamanda ARGE departmanında üretim yapmakta olan bir firmanın/şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ı babasıyla yan yana gören şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer tıpkı babasıymış
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