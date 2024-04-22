Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:39
Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!
Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu... Bahar Erdeniz şimdilerde 73 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Model ve mankenler kraliçesi olan Yeşilçam yıldızı Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin oğulları ise şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri. İşte babasının değil annesinin izinden giden, Bahar Erdeniz'in oğlu ünlü oyuncu...