Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

Son olarak 'Arıza' adlı dizide izleyici karşısına çıkan oyuncu Yağızcan Konyalı'nın adı son dönemde set ortamında tanıştığı oyuncu Hande Doğandemir ile anılmıştı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı ise yeni aşkı ile adeta ters köşe yaptı. Yağızcan Konyalı, geçtiğimiz gece Emirgan'da bulunan bir mekandan sabah saatlerinde çıkarken görüntülendi. Yağızcan Konyalı'nın yanında ise son olarak 'Çukur' dizisinde boy gösteren oyuncu Begüm Akkaya vardı. İşte yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Yağızcan Konyalı ile Begüm Akkaya'nın panik anları...