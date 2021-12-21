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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! 'Çukur'un güzeli ile fena yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 07:32

Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! 'Çukur'un güzeli ile fena yakalandı!

Son olarak 'Arıza' adlı dizide izleyici karşısına çıkan oyuncu Yağızcan Konyalı'nın adı son dönemde set ortamında tanıştığı oyuncu Hande Doğandemir ile anılmıştı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı ise yeni aşkı ile adeta ters köşe yaptı. Yağızcan Konyalı, geçtiğimiz gece Emirgan'da bulunan bir mekandan sabah saatlerinde çıkarken görüntülendi. Yağızcan Konyalı'nın yanında ise son olarak 'Çukur' dizisinde boy gösteren oyuncu Begüm Akkaya vardı. İşte yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Yağızcan Konyalı ile Begüm Akkaya'nın panik anları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

Son yılların gelecek vaadeden genç oyuncularından Yağızcan Konyalı'nın yıldızı, Hazal Kaya ile yer aldığı "Bizim Hikaye" ile iyice parlamıştı.

Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

Son olarak 'Arıza' adlı dizide izleyici karşısına çıkan oyuncu Yağızcan Konyalı'nın adı son dönemde set ortamında tanıştığı oyuncu Hande Doğandemir ile anılmıştı.

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Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı ise yeni aşkı ile adeta ters köşe yaptı.

Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

DOĞANDEMİR'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

29 yaşındaki Konyalı'nın geçtiğimiz aylarda 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş büyük oyuncu Hande Doğandemir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! ’Çukur’un güzeli ile fena yakalandı!

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" ifadelerini kullanmıştı.

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