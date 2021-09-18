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Haberler Galeri Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:42

Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti. İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında. Şimdilerde Yalancı dizisindeki Mehmet karakteri ile izleyici ile buluşan Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor... İşte Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

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Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.

Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

Şimdilerde Yalancı dizisindeki Mehmet karakteri ile izleyici ile buluşan Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor...

Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor!

İşte Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

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