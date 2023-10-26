Giriş Tarihi: 26.10.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 19:57

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, milli yas nedeniyle 20 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelmemişti. Alınan bu karar sonrası ''Yalı Çapkını gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranırken izleyicilerin yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Star TV, milli yas nedeniyle yayınlanmayan Yalı Çapkını 42. bölümü ile 43. bölümün peş peşe yayınlanacağını duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisinin 42. ve 43. bölüm yayın tarihleri!