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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri
Giriş Tarihi: 26.10.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 19:57

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, milli yas nedeniyle 20 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelmemişti. Alınan bu karar sonrası ''Yalı Çapkını gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranırken izleyicilerin yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Star TV, milli yas nedeniyle yayınlanmayan Yalı Çapkını 42. bölümü ile 43. bölümün peş peşe yayınlanacağını duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisinin 42. ve 43. bölüm yayın tarihleri!

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Star TV ekranlarının gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizisi Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla seyircilerinin karşısına devam ediyor.

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

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Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizi, İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği hastane saldırısı nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında 20 Ekim Cuma akşamı yayınlanmamıştı.

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Alınan bu karar saygı ve anlayışla karşılanırken gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. Bu kapsamda ''Yalı Çapkını gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı.

Yalı Çapkını’nda izleyicileri sevindiren karar! İki yeni bölüm birden ekranlara geliyor: İşte 42. bölüm ve 43. bölüm yayın tarihleri

Konu ile ilgili araştırmalar sürerken yayınlanacak yeni bölümle ilgili yaşanan bir gelişme herkesi heyecanlandırdı.

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