Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:36
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in doktor abisi yakışıklılığı ile sosyal medyayı salladı!
Yeni sezonu hayranları tarafından merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi kadrosuna yeni isimler ekleyerek yoluna devam edecek. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç oyuncu Mert Ramazan Demir bu sezon da Yalı Çapkını dizisinde yer alıyor. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir özel hayatı ile de adından çokça söz ettiriyor. Partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşk ve ayrılıkla çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinin yakışıklısı Mert Ramazan Demir'in ailesi de çok merak ediliyor. Son olarak sosyal medyada Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri ilgi odağı oldu. İşte yakışıklılıklarıyla birbirlerine çok benzetilen Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir...