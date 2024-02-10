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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 16:06

Yalı Çapkını'nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!

Uzun yıllardır ekranda olan Gözde Kansu, Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, Kurşun Yarası, Dudaktan Kalbe, Medcezir, Sen Anlat Karadeniz, İçerde gibi dizilerde başarılı oyunculuğu ile takipçilerinin hep takdirini kazanmıştı. Son olarak, Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran oyuncu Gözde Kansu'nun eski hali dudak ısırttı. İşte güzel oyuncunun o hali…

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!

Gözde Kansu'nun gençlik yıllarındaki halini görenler hayran kaldı. Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'e hayat veren oyuncu Gözde Kansu, adından söz ettirenler arasında.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!

43 yaşındaki oyuncu, hem performansıyla hem güzelliğiyle ilgi çekiyor.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!

Duru bir güzelliği olan Gözde Kansu'nun gençlik hali adeta görenleri mest etti.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!
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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!
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