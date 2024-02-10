Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
16:06
Yalı Çapkını'nın Gülgün’ü Gözde Kansu gençlik fotoğraflarıyla sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi” Nostaljik karesiyle mest etti!
Uzun yıllardır ekranda olan Gözde Kansu, Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, Kurşun Yarası, Dudaktan Kalbe, Medcezir, Sen Anlat Karadeniz, İçerde gibi dizilerde başarılı oyunculuğu ile takipçilerinin hep takdirini kazanmıştı. Son olarak, Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran oyuncu Gözde Kansu'nun eski hali dudak ısırttı. İşte güzel oyuncunun o hali…