Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sından oyuncu kızı ve torunu ile bayram pozu! Meğer Şerif Sezer’in kızı da çok ünlüymüş!

Usta oyuncu Şerif Sezer'in son paylaşımında güzel oyuncuyu görenler çok şaşırdı. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Özel hayatı ile merak konusu olan Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ağızları açık bıraktı.