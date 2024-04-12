Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:31
Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sından oyuncu kızı ve torunu ile bayram pozu! Meğer Şerif Sezer'in kızı da çok ünlüymüş!
Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Şerif Sezer son olarak Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı olarak gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 77 yaşındaki Şerif Sezer'den son olarak oyuncu kızı ve torunu ile bayram pozu geldi. İşte Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna ve torunu...