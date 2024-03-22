Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer'in kızı güzel oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:00

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer'in kızı güzel oyuncuymuş...

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Şerif Sezer son olarak Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı olarak gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 77 yaşındaki Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı 5 yıl sonra Aldatmak dizisinde boy gösterdi. İşte Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna...

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer’in kızı güzel oyuncuymuş...

Usta oyuncu Şerif Sezer'in son paylaşımında güzel oyuncuyu görenler çok şaşırdı. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Özel hayatı ile merak konusu olan Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ağızları açık bıraktı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer’in kızı güzel oyuncuymuş...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer’in kızı güzel oyuncuymuş...

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer’in kızı güzel oyuncuymuş...

Usta isimleri kadrosunda barındıran dizinin oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı ünlü oyuncu çıktı! Meğer Şerif Sezer’in kızı güzel oyuncuymuş...

Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer.

SON DAKİKA