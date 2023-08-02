Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:43

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyona yakın takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Özel hayatını sır gibi saklayan güzel oyuncu, son olarak sosyal medyada sürpriz bir paylaşımda bulundu. Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Buçe Buse Kahraman, bir anda tüm dikkatli gözleri üzerine çekti. İşte o kare...