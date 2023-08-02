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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:43

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyona yakın takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Özel hayatını sır gibi saklayan güzel oyuncu, son olarak sosyal medyada sürpriz bir paylaşımda bulundu. Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Buçe Buse Kahraman, bir anda tüm dikkatli gözleri üzerine çekti. İşte o kare...

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

"Yalı Çapkını" dizisinin Pelin'in, namıdiğer 'Pelo'su Buçe Buse Kahraman, son dönemde parlayan yıldızıyla genç oyuncular arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimler arasında.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

Instagram hesabında 1 milyona dayanan takipçisiyle popülerliği zirvede yaşayan, paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman; başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor.

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

Rolünden dolayı zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu belirtmişti.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı!

Şu sıralar dizinin sezon finali fırsat bilip tatilin keyfini çıkaran Kahraman, özel hayatıyla ilgili kural bozarak sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

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