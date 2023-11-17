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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! "Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?"
Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:52

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! "Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?"

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisiyle sonunda ortaya çıktı. Daha önce yüzünü gizlediği yakışıklı aşkını bu defa ifşa eden Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Yalı Çapkını dizisinin güzeli Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?

Yalı Çapkını dizisine sürpriz bir şekilde geri dönen güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman son olarak aşk haberleriyle gündemde.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, sevgilisinin yüzünü gizleyerek aşkını ilan etmişti. Şimdi ise Kahraman merak edilen gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı.

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?

1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisiyle sonunda ortaya çıktı.

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