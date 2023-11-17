Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi! "Bu yakışıklı diziye gelebilir mi?"

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisiyle sonunda ortaya çıktı. Daha önce yüzünü gizlediği yakışıklı aşkını bu defa ifşa eden Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Yalı Çapkını dizisinin güzeli Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...