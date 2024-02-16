Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:10
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!
Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu, üstünü havluyla kapatıp paylaştı. Saraçoğlu'nun havlulu paylaşımına yorum yağdı.