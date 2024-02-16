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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:10

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu, üstünü havluyla kapatıp paylaştı. Saraçoğlu'nun havlulu paylaşımına yorum yağdı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, özel hayatının yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da koşuluyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan güzel oyuncu, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Masaj yaptırdığı anları paylaşan Afra Saraçoğlu, üzerini havluyla kapatıp poz verdi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Saraçoğlu, o karesine 'Yok böyle bir masaj.' notunu düştü.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Afra Saraçoğlu'nun adeta kendinden geçtiği bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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