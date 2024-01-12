Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
14:19
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!
Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu son olarak bir markanın gecesinde boy gösterdi. Son dönemde aşktan yana yüzü gülmeyen Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile kısa süreli birliktelik yaşamıştı. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak izleyiciden tam not alan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Afra Saraçoğlu, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun cesur pozları...