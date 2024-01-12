Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:19

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu son olarak bir markanın gecesinde boy gösterdi. Son dönemde aşktan yana yüzü gülmeyen Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile kısa süreli birliktelik yaşamıştı. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak izleyiciden tam not alan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Afra Saraçoğlu, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun cesur pozları...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu yüzü olduğu bir markanın gecesinde şıklığıyla göz kamaştırdı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Afra Saraçoğlu güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Afra Saraçoğlu, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Saraçoğlu'nun lansman gecesi giydiği elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Afra Saraçoğlu'nun ev sahiliğini yaptığı gecede tercih ettiği elbisenin değerinin 50.000 TL olduğu öğrenildi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu derin dekolteli süper minisi ile gecenin gözdesi oldu!

Afra Saraçoğlu'ndan nispet gibi pozlar! Eski rol arkadaşı Nugül Yeşilçay'ın da kayıtsız kalamadığı Barselona pozları sosyal medyayı salladı.

SON DAKİKA