Giriş Tarihi: 11.11.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 14:33

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun güzelliğinin kaynağı belli oldu! Afra Saraçoğlu'nun annesi hayran bıraktı!

Kariyer basamaklarını hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu'nun annesi ile paylaşımlarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Afra Saraçoğlu ile annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum "anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz" oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzel annesi Lütfiye Saraçoğlu...