Yalı Çapkını’nın yakışıklı Ferit’i eski hali ile hayal kırıklığı oldu! Kalın kaşları uzun saçlarıyla onu tanıyamadılar!

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Afra Saraçoğlu ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Mert Ramazan Demir özel hayatı ile de merak edildi.