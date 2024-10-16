Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
10:57
"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı
Sakar Şakir'de hayat verdiği Gardrop Fuat karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ünal Gürel filmdeki "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile dillere pelesenk olmuştu. Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı bu filmle geniş kitleler tarafından tanındı. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncunun oğlu da kendisi gibi ünlü bir isim çıktı. Ünal Gürel'in oğlu bakın kimmiş...