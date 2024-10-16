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Haberler Galeri "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı
Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 10:57

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı

Sakar Şakir'de hayat verdiği Gardrop Fuat karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ünal Gürel filmdeki "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile dillere pelesenk olmuştu. Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı bu filmle geniş kitleler tarafından tanındı. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncunun oğlu da kendisi gibi ünlü bir isim çıktı. Ünal Gürel'in oğlu bakın kimmiş...

Yanıyorsun Fuat abi repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam’ın yıldızı Ünal Gürel’in oğlu da tanıdık çıktı

Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı.

Yanıyorsun Fuat abi repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam’ın yıldızı Ünal Gürel’in oğlu da tanıdık çıktı

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

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Yanıyorsun Fuat abi repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam’ın yıldızı Ünal Gürel’in oğlu da tanıdık çıktı

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Yanıyorsun Fuat abi repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam’ın yıldızı Ünal Gürel’in oğlu da tanıdık çıktı

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

Yanıyorsun Fuat abi repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam’ın yıldızı Ünal Gürel’in oğlu da tanıdık çıktı

Usta isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsü rolleriyle hafızalara kazındı.

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