Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:25

Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Yapımcı' ödülünü alan Cüneyt Karakuş, AKM'deki ödül töreni sonrası Prof. Dr. Mert Dumantepe tarafından tehdit edilip darba maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu