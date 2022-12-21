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Haberler Galeri Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:25

Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Yapımcı' ödülünü alan Cüneyt Karakuş, AKM'deki ödül töreni sonrası Prof. Dr. Mert Dumantepe tarafından tehdit edilip darba maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

DİLEK YAMAN DEMİR
Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

29 Ekim günü AKM'de düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali ödül töreninde 'En İyi Yapımcı' ödülüne Cüneyt Karakuş layık görüldü.

Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

'KOLUMU ÇEVİRİP DUVARA DAYADI'

Ödül töreni sonrası fuaye alanında Karakuş'un yanına, yapımcı ortağı olan Melis Dumantepe'nin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı eşi Prof. Dr. Mert Dumantepe geldi.

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Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

İddiaya göre profesör, yapımcıya küfür ve tehditler savurdu, ardından da kolunu tersten kıvırarak duvara dayadı.

Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

'NEDENİNİ BİLMİYORUM' DEDİ
Tarafların arasındaki kavgaya AKM'deki diğer konuklar da şahit oldu.

Yapımcıya profesör dayağı! Cüneyt Karakuş Prof. Dr. Mert Dumantepe’den şikayetçi oldu

Olay sonrası Karakuş, Prof. Dr. Dumantepe'den şikayetçi oldu.

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