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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i, Bahar'ın Ayhan'ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:22

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i, Bahar'ın Ayhan'ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar Bahar'ın avukat Ayhan'ı oldu... Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i, Bahar’ın Ayhan’ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Son olarak Bahar dizisine avukat Ayhan Liberte rolü ile dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i, Bahar’ın Ayhan’ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i, Bahar’ın Ayhan’ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i, Bahar’ın Ayhan’ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i, Bahar’ın Ayhan’ı... Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı!

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

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