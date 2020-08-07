Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar kızı Ada'yı gözlerden uzak büyüttü... Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Bennu Yıldırımlar, efsaneler arasında yerini alan Yaprak Dökümü dizisinden rol arkadaşlarıyla bir araya geldi ve bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Son olarak Kadın dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Yaprak Dökümü dizisinin yeniden yayınlanmaya başlaması ile Bennu Yıldırımlar ve diğer rol arkadaşları yine ilgi odağı oldular. Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ile olan paylaşımları hayranlarından beğeni topladı. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada'yı görenler güzelliğine hayran kalıyor. İşte ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...