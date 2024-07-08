Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyada gündem oldu! Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti. Ama yıllar içindeki değişimini görenler şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...