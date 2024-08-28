Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:31
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı 'Babasının kopyası' yorumları yağdı!
Adını Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak duyuran Tolga Karel oyunculuk kariyerini ardından bırakarak ABD'ye yerleşmişti. Son olarak hayranlarına 5. kez baba olacağı müjdesini veren 45 yaşındaki Tolga Karel, geçtiğimiz haftalarda ise güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşmüştü. Türkiye'de görüşmediği Cihangir adından bir oğlu da olan Tolga Karel sosyal medya hesabından kızı Mia'yı paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...